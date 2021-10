"Pour l'instant je suis à la limite, je ne peux pas aller plus vite," avoue le récent vainqueur de l'Acropole. "Il n'y a pas assez de grip pour augmenter le rythme." Derrière, Esapekka Lappi reprend très vite le rythme après dix mois "de vacances" comme il dit. Le lauréat de l'édition 2017 est désormais 3e à 5.4. Le Finlandais précède de 4 dixièmes l'auto Yaris d'Elfyn Evans et de 2.4 son compatriot Kalle Rovanpera fêtant ses 21 ans mais attendant son heure et la dernière spéciale nocturne pour souffler les bougies.avoue le récent vainqueur de l'Acropole. ES2: Craig Breen le plus rapide, Ott Tanak leader, Neuville sixième Les deux premières spéciales du Rallye de Finlande ont apporté leur premier lot de surprises avec tout d'abord le premier leadership de Takamoto Katsuta dans l'ES1. Le pilote Toyota est ainsi devenu le premier Japonais à mener une manche du championnat du monde. Un bonheur de courte durée puisqu dès la spéciale suivant un tête-à-queue à haute vitesse dont le pilote Toyota se sortait miraculeusement indemne lui coûtait une vingtaine de secondes.



On ne s'attendait pas non plus à ce qu''Elfyn Evans soit le plus rapide des pilotes Toyota. Il pointe au 3e rang général à 1.8 du leader, deux secondes devant son équipier Esapekka Lappi et 2.1 avant Kalle Rovapenra.



Septième dans la spéciale à 5.7 du scratch du Breen, Thierry Neuville (2e dans la spéciale apéritive) pointe au 6e rang absolu à 5.2 de Tanak. Les écarts restent très faibles.

Vainqueur des deux dernières éditions du Rallye de Finlande aux commandes d'une Toyota, Ott Tanak a signé son premier scratch ici en Hyundai et porté ainsi son avance sur son équipier Craig Breen à 1.7. Deux i20 WRC en tête de l'épreuve des 1000 Lacs, c'est du jamais vu et la preuve des progrès effectués par la marque coréenne sur ce terrain même si les deux leaders bénéficient bien sûr d'une meilleure position sur la route toujours balayée. Ainsi Thierry Neuville doit se contenter d'un nouveau 6e chrono et pointe toujours au 6 rang absolu à treize secondes, 2.6 devant le leader du Mondial Seb Ogier, premier sur la route.