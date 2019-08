ES5: Scratch pour Tanak devant Breen, Lappi à 3 dixièmes du podium, Munster





Les Toyota continuent à afficher leur supériorité sur ce début de rallye. Malgré le handicap d'ouvrir la route, le leader Ott Tanak signe son premier scratch du rallye et porte son avace à 4.2 sur Kris Meeke et 5.9 sur Jari-Matti Latvala. Ses deux équipiers ont rétrogradé car ils ont tous deux perdu un peu de temps suite à une crevaison lente à l'arrière. Esapekka Lappi en profite pour revenir à trois dixièmes de la 3e marche du podium provisoire. Tout sourire, Craig Breen signe à nouveau le 2e chrono à 1.1 de Tanak. L'Irlandais est 5e au général à 3.6 seulement de la 3e place et une seconde et demie devant Seb Ogier. Andreas Mikkelsen affiche aussi un large sourire. En fait, seul Thierry Neuville, troisième sur la route, n'est pas dans le rythme même s'il double ici Teemu Suninen pour le gain de la 8e place. Mais les secondes s'envolent kilomètre après kilomètre pour notre compatriote qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive et interroge à chaque fin de spéciale son équipier Nicolas Gilsoul sur son pilotage. Il lui reste une spéciale à disputer à 11h24 avant de pouvoir modifier sa voiture à l'assistance et espérer une bien meilleure seconde boucle.

Autre mauvaise nouvelle côté belge avec l'abandon de Grégoire Munster en vue de l'arrivée de l'ES4. Auteur de deux bonnes premières spéciales ce matin, dans le rythme de la Polo de Kristofersson, pas loin d'Eric Camilli, le pilote de la Skoda est calé dans un talus depuis plus d'une demie heure, privé de marche arrière et sans spectateurs pour le sortir de ce mauvais pas...





ES4: A sept en deux secondes, Thierry toujours pas dans le coup





Après Kris Meeke qui se paie ici une belle frayeur, c'est au tour de Jari-Matti Latvala de signer le meilleur temps et ainsi se rapprocher à 2.5 du leader Ott Tanak et 1.5 de Meeke. Les Toyota répondent à leur statut de grandes favorites en occupant les trois premières places du classement général devant la Citroën d'Esapekka Lappi (4e à 4.7) et la première des Hyundai, celle du revenant Craig Breen avantagé par sa dixième position sur la route. L'Irlandais en profite pour signer un très bon 2e chrono à 6 dixièmes du scratch, devant Tanak et Lappi. Andreas Mikkelsen se dit également très satisfait de sa Hyundai avec un 6e temps à 2 dixièmes seulement de Seb Ogier, un dixième devant Kris Meeke. Huitième, notre compatriote Thierry Neuville est le premier à ne pouvoir suivre le rythme des leaders. "C'est clairement frustrant," avoue notre représentant. "Si j'attaque plus fort, je vais voler dehors. J'ai décidé de couper les cordes comme les deux devant même si cela comporte des risques."

Plus que d'affiner ses réglages, ce qu'il peut faire entre les spéciales, c'est carrément de suspensions ou de set-up de différentiel qu'il devra changer à l'assistance. Mais avant cela, il a encore deux spéciales à disputer et à galérer. Vraiment pas le scénario espéré pour les supporters belges, mais le rallye est encore long et Thierry nous a déjà habitués à redresser quelques situations mal embarquées. Croisons les doigts pour qu'il puisse encore gagner quelques places et remonter durant l'après-midi.





ES3: Triplé Toyota, pas encore bon pour Neuville et Hyundai





La deuxième spéciale du jour a confirmé le verdict de la première avec le premier triplé des Yaris WRC évoluant à domicile avec dans l'ordre Kris Meeke, Ott Tanak (désavantagé par sa position d'ouvreur) et Jari-Matti Latvala. Le premier non Toyota est Esapekka Lappi sur la Citroën C3 devant Craig Breen à nouveau le plus rapide des pilotes Hyundai. "Mais on devrait aller plus vite que cela," estime l'Irlandais. Thierry Neuville, seulement 8e sur cette spéciale à 7.2 du meilleur temps, confirme que la i20 souffre à nouveau sur ce terrain malgré les évolutions apportées: "J'essaie, je pousse. Je ne sais pas comment c'est possible. Il y a des endroits où Nicolas me dit de ne pas couper car il y a des pierres, mais elles ne sont plus dans la corde mais sur la route. Je ne comprends pas."

Au classement général après les trois premières spéciales, Ott Tanak ne possède plus que trois dixièmes d'avance sur son équipier irlandais, tandis que JML pointe à 3.7 devant les Citroën de Lappi et Ogier. Breen avantagé par sa position sur la route est toujours le premier des pilotes Hyundai, tandis que Thierry reste 9e à 17.3 déjà du leader.









Le premier verdict de la matinée n'est pas à l'avantage de nos compatriotes. Loin de là. Sur les 19,3 km de la 2e spéciale d'Oittila, Thierry Neuville, incrédule, signe seulement le 9e chrono, le dernier des "pros" en WRC à 11.7 soit 6 dixièmes au kilomètre. C'est énorme et le Belge ne comprend... "Je ne peux pas croire au temps de Ott Tanak. Notre voiture est réglée un peu trop souple sans doute, mais je pensais utiliser toute la largeur de la route. Je ne sais pas..."





Une analyse à chaud corroborée par celle de son équipier Craig Breen, plus rapide des pilotes Hyundai avec un sixième chrono à 4.4. "La trajectoire se nettoie c'est une évidence, mais nos réglages de suspensions sont trop souples. Il va falloir changer cela."





Devant la surprise vient du meilleur chrono signé par la Citroën du régional de l'étape Esapekka Lappi, huit dixièmes devant la Yaris de Kris Meeke et neuf dixièmes plus vite que Ott Tanak, le nouveau leader. Cinquième, Seb Ogier pointe déjà à 4.2 devant les deux premières Hyundai. Thierry Neuville est le seul des leaders vraiment décramponné. Il doit vite se ressaisir et raccrocher le wagon de tête dès la prochaine spéciale programmée à 8h21.