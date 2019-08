ES3: Triplé Toyota, pas encore bon pour Neuville et Hyundai





La deuxième spéciale du jour a confirmé le verdict de la première avec le premier triplé des Yaris WRC évoluant à domicile avec dans l'ordre Kris Meeke, Ott Tanak (désavantagé par sa position d'ouvreur) et Jari-Matti Latvala. Le premier non Toyota est Esapekka Lappi sur la Citroën C3 devant Craig Breen à nouveau le plus rapide des pilotes Hyundai. "Mais on devrait aller plus vite que cela," estime l'Irlandais. Thierry Neuville, seulement 8e sur cette spéciale à 7.2 du meilleur temps, confirme que la i20 souffre à nouveau sur ce terrain malgré les évolutions apportées: "J'essaie, je pousse. Je ne sais pas comment c'est possible. Il y a des endroits où Nicolas me dit de ne pas couper car il y a des pierres, mais elles ne sont plus dans la corde mais sur la route. Je ne comprends pas."

Au classement général après les trois premières spéciales, Ott Tanak ne possède plus que trois dixièmes d'avance sur son équipier irlandais, tandis que JML pointe à 3.7 devant les Citroën de Lappi et Ogier. Breen avantagé par sa position sur la route est toujours le premier des pilotes Hyundai, tandis que Thierry reste 9e à 17.3 déjà du leader.









Le premier verdict de la matinée n'est pas à l'avantage de nos compatriotes. Loin de là. Sur les 19,3 km de la 2e spéciale d'Oittila, Thierry Neuville, incrédule, signe seulement le 9e chrono, le dernier des "pros" en WRC à 11.7 soit 6 dixièmes au kilomètre. C'est énorme et le Belge ne comprend... "Je ne peux pas croire au temps de Ott Tanak. Notre voiture est réglée un peu trop souple sans doute, mais je pensais utiliser toute la largeur de la route. Je ne sais pas..."





Une analyse à chaud corroborée par celle de son équipier Craig Breen, plus rapide des pilotes Hyundai avec un sixième chrono à 4.4. "La trajectoire se nettoie c'est une évidence, mais nos réglages de suspensions sont trop souples. Il va falloir changer cela."





Devant la surprise vient du meilleur chrono signé par la Citroën du régional de l'étape Esapekka Lappi, huit dixièmes devant la Yaris de Kris Meeke et neuf dixièmes plus vite que Ott Tanak, le nouveau leader. Cinquième, Seb Ogier pointe déjà à 4.2 devant les deux premières Hyundai. Thierry Neuville est le seul des leaders vraiment décramponné. Il doit vite se ressaisir et raccrocher le wagon de tête dès la prochaine spéciale programmée à 8h21.