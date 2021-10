Notons que Thierry Neuville n'est pas reparti ce matin. Le moteur de la Hyundai a pris un gros coup de chaud après le bris de radiateur hier dans une compression. Cela signifie que si Sébastien Ogier rejoint l'arrivée ce dimanche, Thierry Neuville aura perdu hier ses dernières chances mathématiques d'être encore sacré cette année. Et même décrocher un sixième titre de vice-champion paraît désormais compliqué face à Elfyn Evans.

La dernière étape du Rally de Finlande a démarré ce matin avec un nouveau temps scratch de Ott Tanak. L'Estonien n'a toutefois repris que quatre dixièmes à un Elfyn Evans attentif et bien réveillé lui aussi. A trois spéciales et 33 km du but, l'écart entre les deux leaders est descendu à 8.7. Trop pour espérer revenir à la régulière pour le dernier en date, mais assez pour maintenir la pression sur le Gallois et sa Toyota.