Comme attendu et déjà annoncé dans ces colonnes voici quelques semaines, c'est sans aucune surprise que le team Ford M-Sport a confirmé ses trois pilotes pour le prochain Rallye Monte-Carlo et la saison 2020.





Comme on pouvait s'y attendre le jour de l'annonce du retrait de Citroën Racing, le Finlandais Teemu Suninen, déjà présent en 2017 et 2018, sera rejoint par son compatriote Esapekka Lappi qui aura certainement dû consacrer une grosse partie du dédit payé par le constructeur français pour rupture de contrat pour se relancer avec la Fiesta WRC. Les deux Nordiques disputeront les 13 manches (le Chili ne sera pas remplacé) du Mondial et seront rejoints à neuf reprises par le Britannique Gus Greensmith dont la campagne 2020 débutera dans trois semaines du côté de Monte-Carlo.





Avec les deux titulaires de chez Hyundai (Dani Sordo et Sébastien Loeb s'échangeront le 3e baquet en fonction des épreuves) et les trois officiels Toyota, sept pilotes seulement disputeront l'intégralité de la saison 2020, soit un de plus au final que l'an dernier.