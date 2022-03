WRC: Freddy Loix et Pieter Tsjoen en Sardaigne, Finlande et à Ypres WRC Olivier de Wilde Le Limbourgeois de 51 ans va poursuivre sur sa lancée du Monte-Carlo en visant le titre en Masters Rallye, la catégorie des quinquagénaires... © Filip Derycke

Après avoir raté la victoire dans la nouvelle catégorie des plus de 50 ans au Monte-Carlo suite à une crevaison, Freddy Loix sera de retour sur au moins trois autres épreuves du Mondial Masters cette année aux commandes de la Skoda Fabia PTR. "La Sardaigne, la Finlande et Ypres sont pour l'instant au menu et on essayera d'en rajouter un ou deux si le titre est à notre portée dans notre catégorie," explique le copilote et principal financier de l'opération Pieter Tsjoen.