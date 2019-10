L'Espagnol reste une valeur sûre du plateau.



Ce n'est pas une surprise. On vous l'avait déjà annoncé à l'époque du Rallye de Turquie: Hyundai a prolongé son contrat avec Dani Sordo pour un programme de sept rallyes WRC en 2020. L'Espagnol dispute sans doute une de ses meilleures saisons. Il a remporté une course cette année en Sardaigne et se bat régulièrement pour les podiums tout en acceptant toutes les tactiques du team (sauf apparemment celle de bloquer volontairement ses concurrents au Portugal :-))

Le programme de Sordo devrait être complété par celui de Sébastien Loeb, déjà contractuellement lié pour six rallyes la saison prochaine avec les Coréens.

Avec le programme complet de Thierry Neuville, il reste donc logiquement une place que pourraient se partager eux aussi Andreas Mikkelsen et Craig Breen, aucun des deux n'ayant sans doute suffisamment convaincu Andrea Adamo pour recevoir un contrat pour une saison complète. On verra fin de saison, si l'idée de faire tourner quatre pilotes sur deux voitures était la bonne ou pas. Cela permet en effet de profiter de meilleures positions de départs sur pas mal de manches, mais cela réduit les chances de titre à un seul pilote et surtout cela donne moins de rythme et d'essais aux quatre pilotes en question.