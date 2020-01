Moins de vingt-quatre heures après avoir officiellement pris la défense de Sébastien Loeb sur le port de Monaco en disant qu'il avait fait son job "d'assurer le back-up" et ne devait sa sixième place qu'à "un mauvais choix de pneus du team lors de la dernière étape", Andrea Adamo a osé prendre la décision qui s'imposait. Allez savoir si le nonuple champion, bien conscient qu'il n'était pas dans le coup sur une épreuve où son expérience pouvait pourtant lui permettre de compenser le poids des ans et le manque de rythme, ne l'a pas proposé lui-même. En tout cas, on ne criera pas au scandale. Même les suiveurs français ont eu du mal à voir leur légende aussi malmenée (une seul chrono dans le Top 3 sur 16 spéciales), à plus de deux minutes trente de son équipier Thierry Neuville après deux jours de course. Et puis, en coulisses, certains reprochent à l'équipage une attitude moins professionnelle qu'avant, un peu trop dilettante pour un team champion bien décidé à garder sa couronne.

On l'avait déjà écrit hier: Andreas Mikkelsen ou Craig Breen n'aurait certainement pas fait moins bien que Loeb sur cette édition du Monte-Carlo. Et sans doute mieux. Du coup, alors qu'il s'était pourtant moqué de notre question ce dimanche en disant que les noms des trois titulaires avaient déjà été donnés, Andrea Adamo a communiqué en ce début d'après-midi que l'Irlandais qu'on devrait voir chez nous cette fin de semaine au départ des Legend Boucles (en espérant que cette nomination ne remette pas sa participation en question) remplacera Seb Loeb en Suède. Pour autant que l'épreuve ait bien lieu. Les organisateurs livreront leur verdict le 3 février, soit dans une grosse semaine.

Et il ne serait pas étonnant que le programme initial de six rallyes prévu pour Loeb en 2020 soit revu à la baisse. Car la star française ne doit pas seulement être là pour "se faire plaisir" et signer des autographes. Il y a des gros points à aller chercher pour le Mondial constructeurs. En terminant sixième, à plus de cinq minutes de son équipier belge, Seb qui fêtera bientôt ses 46 ans n'a pas rempli sa mission à Monaco. Il n'était d'ailleurs pas très fier: "Je n'ai pas fait un bon rallye du tout. Le seul point positif c'est que c'est fini," a -t-il déclaré honnêtement à l'arrivée. "Mais aussi que Thierry a gagné pour l'équipe et qu'on est tout de même en tête du championnat constructeurs grâce aussi aux points que j'ai marqués."

Contrait au forfait comme tout le monde en Australie, Craig Breen, 2e en Suède en 2018, reçoit ainsi une nouvelle belle occasion de relancer sa carrière.