WRC Kenya ES8-9: Thierry Neuville augmente son avance

Le pilote Hyundai possède désormais 28.9 de bon sur la Yaris de Katsuta

Thierry Neuville est reparti ce matin sur un très bon rythme lors de la 2ème étape du Safari du Kenya. Auteur du meilleur temps dans l4ES8, 9 dixièmes devant Sébastien Ogier, puis du troisième chrono dans la suivante à 6.4 du scratch signé par le champion français, le Belge a augmenté son avance. Il possède désormais près d'une demie minute (28.9) d'avantage sur la Toyota Yaris de Takamoto Katsuta qui va maintenant devoir regarder dans ses rétroviseurs et surveiller les éventuels retours de Ott Tank (3e à 1.00.4) et de Sébastien Ogier revenu à 1.43.9. Des écarts généralement irréversibles sur une joute normale, mais tout à fait surmontables en Afrique sur des spéciales où tout peut arriver comme on l'a encore vu ce matin quand les ténors dont Thierry Neuville ont dû lever le pied en pleine spéciale pour éviter un troupeau de zèbres ou des gazelles.