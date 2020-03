Alors qu'en Europe c'est l'état de guerre, que le président Trump a bouclé les Etats-Unis, que le GP d'Australie vient d'être annulé tout comme le futur Rallye d'Argentine prévu du 23 au 26 avril ou les 12H de Sebring et chez nous le Spa Rally, au Mexique cela roule pour l'instant normalement. Et si l'Italien Andrea Adamo, le patron de Hyundai Motorsport, a déclaré qu'il "y avait des choses plus importantes dans la vie que le sport auto, mais qu'il faisait confiance aux gens en haut pour prendre les décisions appropriées", ses pilotes, Thierry Neuville, ne semblent pas se tracasser le moins du monde de l'épidémie de COVID-19 et se concentrent sur leur travail et une troisième manche du "Mondial" se déroulant comme si de rien n'était.

Une épreuve mexicaine ayant débuté la nuit dernière par les deux passages dans la spéciale show dans la cité minière historique de Guanajuato. Deux tronçons que le Belge aime particulièrement et sur lesquels il s'est adjugé les deux premiers scratches du rallye. De quoi le mettre en confiance pour la suite au volant d'une i20 WRC dotée de nouvelles évolutions aérodynamiques devant l'aider à mieux stabiliser sa monture dans les portions rapides.

En deux fois 1,1 km, notre compatriote a déjà creusé des écarts relativement significatifs à ce niveau de la compétition. Il a en effet relégué Elfyn Evans, co-leader avec lui du championnat, à 1.1. Ott Tank pointe à 1.9, Teemu Suninen sur la première Ford à 2 secondes. Le Finlandais devance Dani Sordo (5e à 2.3), Sébastien Ogier seulement sixième à 2.5, Greensmith et Rovanpera déjà à 4 secondes et Esapekka Lappi à 4.6.

La première vraie spéciale, El Chocolate, débutera cet après-midi chez nous, à 16h18.