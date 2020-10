La troisième manche sera une nouveauté avec la Croatie. Programmée du 22 au 25 avril, l'épreuve slave aura son centre au coeur de la capitale Zagreb. On ira ensuite au Portugal, en Sardaigne et au Kenya. Après avoir été le théâtre de la première manche post-confinement, l'Estonie fera office de 7ème round à la mi-juillet.

On retrouvera par la suite la Finlande, le Pays de Galles, le Chili, l'Espagne et le Japon qui servira de grande finale sur les terres de Toyota. Vous l'aurez compris, pas question d'étape en Belgique, à cheval sur Ypres et Spa-Francorchamps. Espérons qu'une édition 2020 réussie permettra à notre pays de récupérer sa place dans le futur. On ne sait jamais...