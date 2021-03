WRC: La Grèce remplace le Chili du 9 au 11 septembre WRC Olivier de Wilde Le retour de l'Acropole huit ans plus tard... © RED BULL

Les promoteurs du WRC ont annoncé ce vendredi que le Rallye de l'Acropole, basé en Grèce, remplacerait du 9 au 11 septembre la dixième manche du championnat initialement prévue au Chili. Déjà annulé l'an dernier, le Rallye du Chili dont la première édition WRC avait eu lieu en 2019 ne pourra toujours pas avoir lieu en raison des dégâts économiques causés par la crise du Covid-19 mais aussi en raison du protocole sanitaire et des impositions aux visiteurs étrangers pour les mois à venir. La dernière édition mondiale de l'Acropole réputé pour ses spéciales rocailleuses, chaudes et cassantes date de 2013 et avait vu la victoire de la VW Polo de Jari-Matti Latvala, le nouveau boss du team Toyota.