Malgré les incendies, l'organisateur maintient la course sous forme de rallysprint

Heureusement que le titre principal a déjà été attribué à Ott Tanak ! Car en raison des nombreux incendies dévastant actuellement la Nouvelle Galles du Sud, malgré l'état d'urgence déclaré pour les sept prochains jours, les organisateurs ont décidé de maintenir le Rallye d'Australie devant débuter jeudi, mais sous une forme plus que condensée. Le kilométrage total des spéciales passera ainsi de 324,53 km à 94,37 km. C'est bien triste pour une finale où le titre des constructeurs reste en jeu (c'est évidemment surtout beaucoup plus triste pour toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle ayant déjà fait plusieurs morts), mais c'était cela ou rien du tout.

Après le shake down maintenu ce jeudi, la première étape de vendredi sera composée uniquement de super spéciales avec trois passages dans Destination NSW (2,4 km) et quatre fois la show de Raleigh (3,1 km), soit une journée ridicule d'une vingtaine de kilomètres.

Le samedi sera le gros morceau avec trois passages dans Grace (8,68 km) et Allens (8,75 km) parcourues une fois dans un sens, une fois dans l'autre, soit 53 km au total.

Enfin dimanche, on terminera par une Destination NSW et deux fois encore Raleigh.

Vous l'avez compris, c'est un véritable rallysprint que vont disputer les 23 équipages (là aussi c'est indigne d'une manche du championnat du monde) encore engagés dans cette épreuve qui s'annonce bien longue... Ou plutôt la plus courte de l'histoire. Il n'y aura pas une demie seconde à perdre et cette version très light pourrait être bénéfique à Thierry Neuville, très fort généralement dans les étapes show et surtout dont le handicap de devoir partir 2e sur la route le vendredi sera en grande partie balayé. Le Belge pourra donc viser la victoire comme en 2017 et un 5e titre de vice-champion du monde face à Sébastien Ogier dix points derrière lui. Car malgré le fait qu'on devrait parcourir moins de 30% de la distance initialement prévue, le rallysprint d'Australie donnera lieu à une attribution normale de points.