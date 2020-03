Afin de permettre à tout le monde de rentrer en Europe plus tôt.

En accord avec les teams-managers des trois principales usines engagées en WRC, la FIA et les organisateurs du Rallye du Mexique ont décidé que l'épreuve se terminerait prématurément ce soir à l'issue de la 2ème étape. Cette décision a été prise afin de permettre à toutes les équipes de rentrer plus rapidement chez elles suite aux restrictions aériennes de plus en plus strictes en raison de l'épidémie de coronavirus.

75% de la distance ayant été parcourue, l'intégralité des points sera attribuée. Par contre, il n'y aura à priori pas de Power Stage ni de points bonus, au grand dam de Thierry Neuville qui rentrera donc complètement bredouille.

Il reste encore six spéciales à disputer cette nuit et Sébastien Ogier semble se diriger vers une 6e victoire, Teemu Suninen, Ott Tanak et Elfyn Evans luttant toujours pour les accessits.