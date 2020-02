La décision est tombée. Malgré des prévisions météorologiques pas trop hivernales ni encourageantes, les organisateurs du Rallye de Suède, sous la pression de la FIA, ont décidé de maintenir leur épreuve qui doit débuter dans huit jours à Karlstad.

Une deuxième manche du championnat du monde qui sera toutefois fortement amputée puisque seulement onze des dix-neuf spéciales initialement prévues ont été maintenues, soit 171 km au total et un rabotage jusqu'ici de 42% du parcours.

Après la super spéciale du jeudi soir, les pilotes disputeront une boucle de trois spéciales le vendredi et le samedi dont deux plus au nord, en Norvège, où la neige est présente. Plus la petite Show de Torsby. Tandis que le dimanche, une seule spéciale sera parcourue à deux reprises. Un rallysprint de Suède donc, majoritairement disputé en Norvège, qui donnera toutefois lieu à une distribution normale de points. Il faudra attendre de voir les réelles conditions de course pour savoir si la position d'ouvreur du leader du championnat Thierry Neuville sur les quatre spéciales du vendredi sera ou non un réel handicap.

Pour éviter que le terrain se dégrade trop, l'annexe historique a été supprimée, tandis que plusieurs équipages engagés en WRC3, dont nos compatriotes Grégoire Munster et Louis Louka sont forfaits.