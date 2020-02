Malgré des températures anormalement douces et l'absence de neige au parc d'assistance de Torsby, mais surtout des pilotes faisant la grimace et pointant le caractère dangereux de rouler dans des conditions aussi délicates, le Rallye de Suède va apparemment avoir lieu. Le shake down s'est en tout cas déroulé comme prévu ce matin, en pneus clous sur la terre... Analysons ensemble les principaux enjeux de cette 2e joute de la saison.

Thierry Neuville handicapé ou pas par son rôle de leader?

(...)