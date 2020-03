Sébastien Ogier a démarré la 2e étape par un solide temps scratch, le pilote Toyota collant sur les 25 km de cette 13ème spéciale non moins de 8.2 à Ott Tanak, Teemu Suninen pointant à 9.7. Grâce à ce chrono canon, le sextuple champion se rapproche d'un sixième succès mexicain tout comme son compatriote Seb Loeb. Le Français possède désormais 22.9 d'avance sur la Ford du Finlandais qui doit se méfier du retour du champion en titre. L'Estonien vient en effet de doubler Elfyn Evans pour le gain de la 3e place et sa prochaine cible est certainement la 2e place moins de 19 secondes devant lui.

Après son abandon la veille sur problème électrique, le coeur n'y est plus pour Thierry Neuville contraint d'ouvrir et de balayer. Son unique objectif désormais est d'assurer sa présence au départ de la Power Stage de dimanche où il tentera de viser les 5 points même s'il devra s'élancer fort devant. "Ce sport peut-être cruel parfois," s'exclamait-il à l'arrivée de la spéciale. "Je devrais être en train de me battre pour la victoire et là je fais la trace pour les autres. Mais cela fait partie du sport mécanique. Nous reviendrons plus fort."