Hyundai souffle le chaud et le froid à El Chocolate.

Après un apéritif composé de deux spéciales show jeudi soir, le Rallye du Mexique a réellement débuté cet après après-midi avec les 31 km de la 3e spéciale, El Chocolate, la première spéciale sur terre de la saison.





Profitant d'une meilleure position sur la route, la sixième, Ott Tanak a frappé un grand coup en signant le meilleur temps 10.3 devant la Toyota de Seb Ogier et 10.5 plus vite que la Ford de Teemu Suninen. L'Estonien en profite pour relayer son équipier Thierry Neuville, leader du premier soir, en tête de la course, 10.6 devant la Ford de Suninen, la Toyota du sextuple champion Ogier complétant le tiercé provisoire à 10.9.





"C'était pourtant loin d'être parfait," se plaignait le champion du monde en titre passé durant l'hiver chez Hyundai. Un camp coréen où un mécanicien allait passer un sale quart d'heure et se faire tirer les oreilles par Andrea Adamo après que Dani Sordo, considéré comme favori grâce à sa 9e position sur la route, ait perdu plus de 5' minutes et toute chance de succès avec un radiateur mal fixé. "Je l'ai rattaché convenablement, mais cela aurait dû être fait dès le départ," râlait l'Espagnol.





On soufflait donc le chaud et le froid chez Hyundai où le co-leader du championnat Thierry Neuville signait le 5e chrono à 19.1 de son équipier. "C'est très glissant. On sent que notre voiture est très longue dans ce type de spéciale," regrettait notre compatriote relégué au 4e rang général à 17.2 du leader. "L'arrière bouge beaucoup. On va essayer de travailler sur les réglages pour améliorer cela."





Bien parti, le jeune Kalle Rovanpera a connu un souci à sa roue avant gauche et perdu près de 25 secondes.