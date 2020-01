On s'était étonné de voir Dani Sordo dès mardi à Gap en compagnie des trois pilotes titulaires sur le Monte-Carlo. L'explication est tombée ce matin.

L'Espagnol qui débutera sa saison plus tard remplace au pied lever Bruno Thiry, cloué dans son lit avec une grosse grippe, en tant qu'ouvreur. Un rôle hyper important que le dernier vainqueur du Rallye de Sardaigne , épaulé par le Français Julien Vial, remplira certainement à merveille afin de donner à Thierry et Nicolas les dernières infos cruciales sur l'état des routes et son avis concernant les choix de pneus souvent cornéliens sur cette épreuve.