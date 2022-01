La première spéciale du Rallye Monte-Carlo entre Lucéram et Lantosque a rendu son verdict. Un secteur avec quelques portions humides et givrées où les plus audacieux ont pu faire la différence en prenant sans doute un peu plus de risques avec les pneus slicks.

Premier à s'élancer, l'octuple champion du monde Sébastien Ogier était aussi le premier leader de la saison. "Honnêtement, je ne pensais pas que le temps serait aussi bon car je pensais avoir été un peu trop prudent," commentait le pilote Toyota qui a déjà creusé de gros écarts sur la concurrence. Le seul à limiter les dégâts était son compatriote Sébastien Loeb, deuxième à 5.4 pour son retour sur la Ford Puma. "Pas trop mauvais," souriait le nonuple champion après avoir pris connaissance de son temps. "Je pensais aussi m'être montré trop prudent. Ma copilote était en retard puis trop en avance dans les notes. Je n'ai donc pas trop poussé et je suis surpris de voir que je suis deuxième. Je croyais être garé... La voiture est chouette à piloter. On a de la puissance, pas tout le temps mais quand le boost est là c'est bien."

Elfyn Evans signait le 3e chrono mais à 9.3 de son équipier: "Le feeling n'est pas bon," regrettait le Gallois devançant un trio de Puma avec dans l'ordre Gus Greensmith (à 12.3), Craig Breen (à 13.2) et Adrien Fourmaux (6e à 13.7) "Pour moi, c'était la spéciale la plus difficile du rallye. Je n'ai pas pris de risque," admettait le jeune Français.

Premier des pilotes Hyundai, Thierry Neuville devait se contenter du 7e chrono à 15.9 du meilleur temps. "C'était une spéciale difficile," avouait le Belge. "On a perdu les freins et les pneus en fin de spéciale. On a croisé des tendres et des supers tendres car on n'a que vingt tendres pour tout le rallye et on veut les garder pour la suite. On devrait pouvoir rattraper le temps perdu ici en cours de rallye."

Voir ses équipiers Oliver Solberg et Ott Tanak à 22.3 et 22.4 n'est toutefois pas très rassurant quant au niveau de compétitivité de la Hyundai. Mais attendons le passage dans le Turini et surtout les premières spéciales de jour pour en savoir plus car pour l'instant tout le monde prend encore ses marques avec les nouvelles voitures.

Onzième et dernier des Rally1 hybride, Kalle Rovanpera avouait avoir été l'auteur d'un petit tête-à-queue l'obligeant à enclencher la marche arrière. Mais déjà ce matin, le jeune Finlandais ne semblait pas être dans le même rythme que ses équipiers.

La deuxième spéciale, le célèbre tronçon passant par le Turini démarre à 21h30.