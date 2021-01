Disputée sur une route détrempée, la première spéciale du Rallye Monte-Carlo et de la saison 2021, 20,58 km entre Saint Didier et Corps, a rendu son verdict. Et le premier meilleur temps de l'année est à mettre à l'actif du champion du monde 2019 Ott Tanak au volant de sa Hyundai. Malgré une panne d'essuie glace en fin de parcours, l'Estonien a devancé de trois secondes pleines la première des Toyota pilotée par le jeune Kalle Rovanpera découvrant le comportement des pneus Pirelli sur le mouillé. Son compatriote Teemu Suninen était parti pour signer le meilleur temps mais à un gros kilomètre de l'arrivée, le pilote Ford a glissé sur une ligne blanche, tapé le talus, effectué plusieurs tonneaux et fini son rallye dans le ravin. L'équipage est indemne mais Teemu possédant déjà un programme limité de cinq courses chez M-Sport ne pouvait plus mal démarrer la saison.

Elfyn Evans complétait le tiercé de tête à 3.5 un dixième devant son équipier septuple champion du monde: "La spéciale était difficile au début et j'ai rencontré des soucis de freins sur la fin," indiquait le Gapençais.

Thierry Neuville débute sa nouvelle collaboration avec Martijn Wydaeghe en décrochant le 5e chrono à 3.9 du scratch mais seulement trois dixièmes d'Ogier. C'est pas mal du tout vu le contexte difficile. "La spéciale était OK. Cela fait bizarre honnêtement d'entendre une autre voix, mais Martijn a franchement fait du bon boulot pour ses débuts en Mondial dans une WRC," souriait le Monégasque. " On doit encore travailler quelques points, mais c'est une bonne base."

Derrière Dani Sordo pensait avoir fait une bonne entrée en matière mais échouait au 6e rang à 18.8 en se demandant bien pourquoi. Le pilote payant de chez Ford Gus Greensmith 7e à 43.4 est à sa place et devance d'à peine trois secondes la Skoda Fabia R2 d'Andreas Mikkelsen, leader en WRC2, et précédant les deux dernières WRC de Takamoto Katsuta et Pierre-Louis Loubet clôturant le Top 10 général à 51.6.