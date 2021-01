Après l'avoir loupé de sept dixièmes dans la spéciale précédente, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe signent leur deuxième scratch sur ce rallye, à nouveau dans des conditions d'adhérence très précaires. Ils devancent les Toyota d'Elfyn Evans et de Sébastien Ogier de 4.5 et 5.8 secondes. De quoi sécuriser la place des Belges sur le podium provisoire, 1.12.8 désormais devant Kalle Rovanpera. Un chrono de bon augure aussi pour la Power Stage qui sera la répétition de cette spéciale mais ne pourra en aucun cas être parcourue avec deux pneus slicks, mais bien uniquement avec quatre cloutés. Hors les Toyota en ont six et les pilotes Hyundai seulement quatre. Mais on va vu hier aussi que les cloutés plus usés fonctionnaient mieux alors pourquoi pas espérer un nouveau scratch et cinq points supplémentaires pour nos compatriotes dans l'ultime spéciale?

"J'ai évité de couper dans les cordes car il y avait pas mal de pierres," expliquait Thierry Neuville. "Je ne veux surtout pas prendre le risque de crever. Ce type de spéciale avec pas mal de changements de rythme et de corrections de notes est difficile pour un nouvel équipier, mais on s'améliore."

Pas de neige sur la route, mais de la glace et des conditions d'adhérence totalement imprévisibles pour cette 11ème spéciale, la première de ce dimanche matin entre Puget Thénier et La Penne. "C'était comme rouler avec des sticks sur de la glace," a commenté Pierre-Louis Loubet, premier sur la route. "Je n'ai jamais vu une spéciale aussi glissante," renchérissait Dani Sordo. Dans ces conditions extrêmement difficiles, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont brillé en signant le deuxième chrono à 7 dixièmes seulement du scratch de Sébastien Ogier alors qu'ils sont sensés assurer. "C'était plus glissant qu'attendu," avouait le Belge chaussé comme tout le monde quatre pneus à clous, mais le seul des ténors à avoir embarqué dans son coffre deux slicks pour le deuxième passage et surtout la Power Stage qui, disputée après 12h30, pourrait s'être réchauffée. Comme pas mal d'autres concurrents, Thierry a écopé d'une pénalité de 5 secondes hier soir pour avoir coupé une chicane. Il pointe donc désormais à 1.09.5 du leader, mais possède un avantage logiquement suffisant de 53 secondes sur Kalle Rovanpera, victime d'une crevaison. Entre les deux Toyota de tête, l'écart a grimpé à 21 secondes après que Seb Ogier ait devancé son équipier de huit secondes. Avec des conditions extrêmement difficiles pour cette ultime journée et encore trois spéciales à disputer, ce Monte-Carlo est encore loin d'être terminé et l'on pourrait encore assister à l'un ou l'autre changement ou rebondissement.

ES11: Ogier premier de glace, Neuville s'empare du podium