Ne s'avouant pas encore vaincu, le vieux Lion Sébastien Loeb a attaqué dans cette première spéciale du jour entre La Penne et Collongues pour signer le meilleur chrono 1.1 devant Sébastien Ogier. L'écart n'est donc plus que de 20 secondes alors qu'il reste trois spéciales à disputer. Le pilote Ford maintient donc une certaine pression, mais le pilote Toyota en a vu d'autres et contrôle parfaitement.

"Le meilleur temps, c'est bien, mais 1.1 ce n'est pas beaucoup," souriait le nonuple champion à l'arrivée, meilleur performer de l'épreuve à égalité avec Seb Ogier.

Chaussé de pneus supers tendres pour "garder des bons pour la Power Stage", Thierry Neuville doit se contenter du 6e chrono. Le Belge n'a de toute manière plus rien à aller chercher et sera le seul pilote Hyundai, on l'espère, à l'arrivée après le retrait d'Oliver Solberg. Ne se sentant pas bien après avoir inhalé la fumée sortant du compartiment moteur depuis deux jours, le Suédois a été autorisé par son team à se retirer. Cela ne change rien pour le championnat constructeur puisque le Suédois naviguait de toute manière à plus d'une demie heure après sa sortie de route de la veille. Et ses chances d'ouvrir son score personnel lors de la Power Stage étaient faibles tant il a semble en retrait depuis le début de ce Monte-Carlo.

Pour les autres, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera, Gus Greensmith, Takamoto Katsuta, le but était surtout de conserver un maximum ses pneus pour la dernière spéciale. Il est vraiment temps que la commission rallye modifie cette règle pour éviter les processions dominicales. Pourquoi ne pas stipuler par exemple que pour inscrire des points dans la Power Stage, vous devez au moins avoir terminé une fois (ou deux) dans le Top 5 des spéciales précédentes de l'étape?

En WRC2, meilleur temps pour Andreas Mikkelsen, 3.9 devant Yohan Rossel et 7.1 plus vite que notre compatriote Grégoire Munster qui ne concède donc que 3.2 au champion monde WRC3. Au classement général, il conserve donc sa 9eme place absolue (ce qui lui permettrait de marquer ses premiers points en championnat du monde toutes catégories) et surtout sa place sur le podium du WRC2 26.9 devant le Français.