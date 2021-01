Le leadership a changé avant même le départ de cette quatrième spéciale entre Chalançon et Gumiane. Bloqué dans le trafic (étonnant pour un rallye à huis clos), Kalle Rovanpera a pointé une minute en retard et donc écopé de dix secondes de pénalité. Auteur du meilleur temps à nouveau avec cette fois une belle marge sur son plus proche poursuivant (Kalle à 7.6), le Français a désormais pris la tête du rallye avec 3.3 d'avance sur son équipier Elfyn Evans, Rovanpera rétrogradant au 3e rang à 9.7. Le Finlandais serait donc encore leader sans sa pénalité.

Derrière les trois Toyota, les Hyundai souffrent. Ott Tanak se plaint d'un moteur perdant sa puissance dans les épingles (il est désormais 4e à 12.7), tandis que Thierry Neuville et Dani Sordo ont dégusté en raison de leur mauvais choix de pneus. Obligé de monter un pneu neige clouté à l'arrière droit, le Belge perd 28.3 dans ce secteur et compte désormais 34.7 de retard au classement général. Il n'est toutefois pas menacé pour la 5e place, Dani Sordo confirmant qu'il n'est pas au top sur cette épreuve où l'adhérence est très précaire. Craig Breen aurait sans doute constitué un meilleur choix pour la 3ème i20 WRC.



"Beaucoup de corrections des ouvreurs n'étaient pas justes," a lancé le Saint-Vithois à son nouvel équipier une fois la ligne d'arrivée franchie, quatrième, 7.3 derrière le scratch de Sébastien Ogier. "On avait un choix de gommes différent qu'on n'a pas pu bien exploiter," regrettait-il. Et qui risque de l'handicaper pour les deux prochains tronçons de la boucle où il devra chausser un pneu à clous alors que ce n'est plus nécessaire. Devant, si le héros local a signé le meilleur temps, c'est son jeune équipier Kalle Rovanpera, troisième sur ce secteur suite à un tête-à-queue moteur calé dans une épingle qui a pris les commandes de l'épreuve suite au très mauvais chrono d'Ott Tanak. Leader ce matin, l'Estonien a perdu 17.7. "J'ai été trop prudent, voilà tout," expliquait le pilote Hyundai chutant au 4e rang du classement général. En tête, le tout jeune Rovanpera qui avait déjà mené en Suède l'an dernier possède 2.2 d'avance sur Elfyn Evans et 7.9 sur Seb Ogier. Quatrième, Ott Tanak pointe à 8.7, 5.6 devant Thierry Neuville qui s'est rapproché quelque peu en temps mais a perdu une place. Disputée à la lueur des phares, avec quatre kilomètres de glace et de plaques de neige, la première spéciale du jour était la seule nécessitant des pneus cloutés, deux pour la majorité des ténors à l'exception de Thierry Neuville qui en avait embarqué trois. Un avantage dont notre compatriote n'a pu profiter. Bien parti, il s'est montré trop prudent justement dans la portion où sa monture pneumatique pouvait faire la différence:a lancé le Saint-Vithois à son nouvel équipier une fois la ligne d'arrivée franchie, quatrième, 7.3 derrière le scratch de Sébastien Ogier.regrettait-il. Et qui risque de l'handicaper pour les deux prochains tronçons de la boucle où il devra chausser un pneu à clous alors que ce n'est plus nécessaire.

ES3: Scratch pour Ogier, Rovanpera leader