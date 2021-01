C'est pourtant ce qu'a réussi à faire Sébastien Ogier qui en un peu plus de 20 km a collé avec les quatre pneus neige cloués s'imposa 17.8 à son plus proche poursuivant, Elfyn Evans, et repris la tête du rallye de manière autoritaire. Le Gapençais possède désormais un peu plus de dix secondes d'avance sur son équipier gallois.

Derrière, c'est le gouffre Dani Sordo, 3e à 19.2 a été le plus rapide des pilotes Hyundai sur cette spéciale. devant Kalle Rovanpera et Gus Greensmith, 5 à 37.7.

Devancé notamment par Andreas Mikkelsen et Katamoto Katsuta, Thierry Neuville a effectué un petit tout droit en début de spéciale, perdu la confiance dans le grip et ses notes et, sur la défensive, concédé 42.2, soit deux secondes au kilomètre, c'est énorme. "Tu m'as annoncé un 110 au lieu d'un 60," a lancé Thierry à son nouveau copilote Martijn Wydaeghe une fois l'arrivée passée. On l'a dit depuis le départ, ce ne sont pas du tout les conditions idéales pour débuter avec un nouveau co même si Kalle Rovanpera, revenu au 3e rang absolu, et Jonne Halttunen font actuellement beaucoup mieux que la paire belge.

Ott Tanak perdant une minute vingt suite à un crevaison à l'avant gauche, Thierry, quatrième à 1.33.9, occupe néanmoins désormais la première place des Hyundai. Un escadron coréen à la dérive avec l'Estonien 5e à 1.38.1 (il va pouvoir redoubler vite son équipier même s'il n'a plus de roue de réserve) et Dani Sordo à 2.01.4.

Disputée de nuit, à 6h30 ce matin, la 8e spéciale entre La Bréole et Sélonet a été un sacré morceau de bravoure. Avec, sur la moitié du parcours au moins, de la glace vive et des portions de neige difficile de trouver un bon rythme, d'attaquer et d'éviter les fautes.