Conditions différentes pour cette première spéciale de la matinée du côté de Saint Léger les Mélèzes avec, au sommet du Col, de la neige et de la glace. Pneus cloutés pour tout le monde donc et meilleur temps absolu pour un Thierry Neuville bien décidé à aller rechercher les Toyota devant lui. Sur un peu plus de seize kilomètres, le pilote Hyundai reprend 8 dixièmes au leader Seb Ogier et 2.4 sur Elfyn Evans.

"C'était franchement pas mal," souriait le Saint-Vithois à l'arrivée. "J'ai reçu de bonnes corrections de notes et j'étais donc en confiance."

Cela se ressert donc avec désormais le Top 3 en 5.6.

Derrière, Sébastien Loeb, isolé au quatrième rang, assure les gros points pour Hyundai. Ce qui ne l'a pas empêché d'effectuer une petite sortie de route sans conséquences, contrairement au Japonais Takamoto Katsuta qui a dû s'arrêter pour dégager la neige coincée dans le radiateur de sa Toyota après avoir tapé un mur de neige.