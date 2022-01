Disputée une seule fois, la 9e spéciale de Thorame Haute a vu Toyota signé son premier triplé avec dans l'ordre Elfyn Evans, Kalle Rovanpera et Sébastien Ogier. Le Français a perdu 3.2 sur le Gallois auteur de son premier scratch du rallye, mais à repris 3.4 à Sébastien Loeb, l'écart entre les deux leaders chutant à 6.5.

"Je ne suis pas content de ma voiture, le système hybride ne m'aide pas," grimaçait le Gapençais à l'arrivée.

Sébastien Loeb a perdu 7.3 et le savait avant même de connaître les chronos de ses rivaux: "On est garé. Je n'ai pas réussi à trouver le rythme et toi non plus d'ailleurs," a t-il de suite confié à sa copilote Isabelle Galmiche une fois passée l'arrivée. "La route est très sale, j'ai beaucoup de sous-virage et mon pilotage n'était pas top non plus."

Peut-être les pilotes Ford soufrent-ils d'avoir monté deux pneus supers tendres: "Notre Puma a effectivement beaucoup plus de mouvement qu'hier."

Du côté de Hyundai, Ott Tanak a perdu 1'17 avec une crevaison à l'arrière gauche: "Je n'ai rien touché, c'est une crevaison lente," se défendait l'Estonien chutant du coup au 8e rang derrière Takamoto Katsuta. Thierry Neuville a signé un honnête quatrième chrono à 5 secondes du scratch mais n'était pas satisfait: "La voiture patine tout le temps. Il est impossible de rouler vite."

En WRC2, Andreas Mikkelsen signe le meilleur temps et revient à 2 dixièmes du leader Stéphane Lefebvre.A noter que le champion WRC3 Yohan Rossel a écopé de 5'50 de pénalité ce qui a promu Bulacia sur le podium provisoire et Grégoire Munster au 5e rang de la catégorie.