Plus encore sans doute que son pilote, Nicolas Gilsoul rêve d’inscrire un jour son nom au palmarès du Rallye Monte-Carlo. "J’y ai participé à sept ou huit reprises, d’abord en Historic, car je pensais que je n’aurais jamais la chance de disputer l’épreuve moderne", se souvient-il. "Monte-Carlo, c’est l’épreuve la plus mythique du calendrier, celle que l’on veut tous au moins gagner une fois dans sa carrière. J’en rêve, c’est sûr, mais il ne faut pas se tromper d’objectif. Notre but est d’être sacrés en fin d’année et, si pour y arriver on doit accepter de décrocher un nouvel accessit sur cette épreuve, on le fera."

(...)