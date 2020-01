Quelques mois à peine plus âgé que son nouvel équipier belge, Ott Tanak a au moins trois points communs avec Thierry Neuville. Comme notre compatriote, l’Estonien compte douze succès en WRC, n’a jamais gagné le Monte-Carlo et pilote désormais une Hyundai, sa troisième monture différente en quatre ans après Ford (2017) et Toyota (2018 et 2019).

Principale différence, mais elle est importante, Ott a atteint l’objectif prioritaire de sa carrière en devenant champion du monde l’an dernier devant son nouveau compagnon d’écurie.

(...)