Les nouvelles se bousculent sur le front du WRC avec un calendrier 2021 déjà profondément remanié.

Parlons d'abord de la manche d'ouverture du Monte-Carlo programmée fin janvier et pour laquelle pas mal de concurrents s'entraînent déjà. Aux dernières nouvelles, l'épreuve d'ouverture de la saison est maintenue (même si l'on déjà entendu parler d'un éventuel report de quelques semaines pour gagner du temps par rapport au virus et à la vaccination) mais en version "light" ce qui signifie sans spéciale d'essais, sans spéciales nocturnes (pour respecter le couvre-feu) et donc sans soirée du jeudi, mais surtout sans public ni dans les montagnes ni au parc d'assistance. Bien loin de l'esprit de convivialité et de fête de cette épreuve légendaire donc. Espérons que ce ne soit pas aussi sans neige...

La poudre blanche qui manque toujours cruellement en Suède où, on en a reçu la confirmation aujourd'hui, les organisateurs ont décidé de jeter le gant. Pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'en ce début d'année avec une course amputée de la moitié de son parcours faute de flocons ou de la glace, mais aussi bien sûr en raison du protocole sanitaire. Pas possible de rentrer dans ses frais sans l'apport financier du public. L'épreuve nordique serait, selon nos infos, remplacée par une joute en Laponie mise sur pied par les organisateurs de l'Artic Rally.

Sur le nouveau calendrier 2021, on ne verra plus non plus apparaître le Rallye de Grande-Bretagne, l'alternative de l'Irlande n'ayant pas reçu les autorisations gouvernementales, mais surtout plus le Kenya. Déjà reporté cette année, le retour de la classique africaine n'est pas possible vu la situation sanitaire actuelle. Politiquement, il fallait sans doute attendre que la décision de ne pas mettre sur pied l'événement vienne des Africains eux-mêmes. Mais les promoteurs et la FIA avaient déjà bien anticipé le coup en programmant le Kenya fin juin, soit exactement à la date traditionnelle d'Ypres qui n'aura donc pas remué ciel et terre pour rien et ne sera pas resté longtemps sur le banc des réservistes. Très prochainement, la FIA devrait donc ressortir un calendrier mis à jour avec la Laponie, Ypres et une troisième épreuve (Monza?) pour remplacer la Grande-Bretagne. Voilà qui va réjouir Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul et les dizaines de milliers de fans belges. Pour autant que le public soit à nouveau autorisé sur les spéciales dans un peu plus de six mois...