Parti premier et revenu troisième, Thierry Neuville n'a évidemment pas vraiment apprécié une journée lors de laquelle Sébastien Ogier lui a collé 25 secondes. La différence avec les Toyota n'est pourtant pas aussi énorme. La preuve, lors de la huitième et dernière spéciale du jour, Thierry a réussi à signer son deuxième scratch sur ce rallye pour trois au leader Seb Ogier et autant à son équipier Elfyn Evans, deuxième à 1.2 seulement après avoir mené la course une bonne partie de la journée.