La deuxième spéciale de la matinée a confirmé que les Toyota sont nettement plus efficaces lorsque l'adhérence est limitée. En lutte pour le titre mondial, Elfyn Evans et Sébastien Ogier, séparés par un petit dixième ici, donnent tout et creusent déjà de gros écarts par rapport à leurs concurrents.

Au classement général après deux spéciales, le Français devance son équipier gallois de 3.5, tandis que Thierry Neuville, remonté au troisième rang devant Dani Sordo accuse déjà un retard de 16.8

"J'ai emmené deux roues de secours, on verra si cela paie lors du deuxième tour," explique le pilote Hyundai. "Je n'ai pas disputé ces spéciales l'an dernier, cela peut sans doute expliquer une partie de mon retard. En plus de quelques soucis de freins."

Oliver Solberg confirme son bon début de rallye et sa cinquième place provisoire même s'il concède 17.5 dans ce tronçon. "Je pensais lâcher une minute tant j'étais lent dans le brouillard," souriait le Norvégien trois secondes plus rapide que Teemu Suninen sur la même voiture.

Kalle Rovanpera perd quant à lui plus de 44 secondes: "C'est horrible de devoir assurer ainsi, je roule dans un faux rythme, les pneus ne chauffent pas, les différentiels ne fonctionnent pas correctement et le temps passe. Ce n'est pas gai du tout, mais Jari-Matti (Latvala) m'a demandé d'assurer ma présence à tout prix à l'arrivée afin d'assurer le titre constructeurs au cas où il se passerait quelque chose avec mes deux équipiers luttant pour le titre mondial."

Notons le 19ème chrono, le 9e en Rally2 de notre compatriote Grégoire Munster, à cinq grosses secondes seulement du meilleur temps de la Skoda d'Andreas Mikkelsen et devant la C3 du dernier vainqueur du Rallye du Condroz Stéphane Lefèbvre.

ES1: Ogier premier leader, Neuville 4e

Premiers sur une route humide et glissante par endroits, les deux prétendants au titre ont d'emblée creusé un gros écart par rapport à leurs poursuivants dans la spéciale d'ouverture de cette dernière manche du Rallye de Monza.

Dans les montagnes de Bergamo, Sébastien Ogier a pris les choses en mains et signé le premier scratch de la journée 3.6 devant son équipier et rival pour le titre Elfyn Evans avouant: "Je suis surpris de perdre autant car j'ai bien roulé."

La troisième chrono est à mettre à l'actif de Dani Sordo sur la première des Hyundai. L'Espagnol pointe à 6.2, soit deux secondes de mieux que Thierry Neuville: "Je manque d'adhérence. C'était très glissant dans certaines portions. J'ai l'impression que la route est déjà polluée et qu'il y a de plus en plus de feuilles et de boue sorties des cordes au fil des passages."

Derrière notre compatriote, Oliver Solberg signe le cinquième temps à 11.0 du leader, juste devant Adrien Fourmaux (Ford), le seul parti avec des gommes tendres. Contraint d'assurer une place à l'arrivée pour sécuriser la couronne des constructeurs pour Toyota, Kalle Rovanpera concède 17.5 sur 11 km ce qui est énorme. L'addition est encore plus lourde pour le remplaçant d'Ott Tanak, Teemu Suninen, lâchant 22.2, soit deux secondes au kilomètre pour ses débuts avec Hyundai.