Toujours en tête, Esapekka Lappi n'a cette fois plus pris de risque. Le Finlandais attend sans doute les vraies spéciales montagneuses et enneigées de demain, là où se jouera sans doute vraiment le rallye. Le Finlandais conserve néanmoins 2.8 d'avance sur Dani Sordo avant la dernière spéciale du jour: "C'est vraiment très difficile de rester sur la route et de ne pas commettre de faute," a déclaré l'Espagnol à qui le boss Andrea Adamo a certainement demandé maintenant d'assurer. Suite à l'abandon de Thierry Neuville, les Hyundai ne sont plus que deux face à trois Toyota de pointe. Et l'on sait que le constructeur coréen ne possède que sept unités d'avance au championnat constructeurs.



La menace Toyota est de plus en plus précise, les Yaris signant ici un étonnant quadruplé avec dans l'ordre Seb Ogier, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans et le Japonais Katsuta.



Au classement général, Ogier revient à 10.5 du leader, 6.1 devant Elfyn Evans toujours en position de champion virtuel, le titre ne se jouant désormais plus clairement qu'entre les deux pilotes Toyota même si Ott Tanak, cinquième, est toujours en course. Mais l'Estonien ne peut plus prendre les mêmes risques qu'avant. Ordre du directeur sportif...



Le départ de la dernière spéciale du jour, à la lueur des phares, sera donné à 17h38.

Alors que la pluie a redoublé d'intensité dans le "Parco di Monza" transformé en immense bain de boue, la bagarre continue à faire rage en tête de la dernière manche du WRC.