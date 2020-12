"On a bien tout analysé, il y a des dommages au moteur et il serait stupide d'aller le risquer aujourd'hui dans les montagnes alors que Thierry est à 40 ou 50 minutes au classement. Il n'y a rien à gagner. On a mis et sorti la voiture dans le parc afin de rester en SuperRally et d'avoir éventuellement l'opportunité de repartir dimanche afin de disputer la Power Stage. On va continuer à travailler sur l'auto et voir si c'est utile de repartir."

Autrement dit s'il y a moyen d'aider Ott éventuellement ou si quelques points pourraient faire perdre une place au classement pilote pour Thierry. On pourrait penser à une sorte de punition, mais à priori cela n'en serait pas une.

Il y a avait beaucoup moins de neige qu'annoncé dans la première spéciale montagneuse de la boucle, juste quelques kilomètres de "soupe" (neige fondue) sur la fin où Kalle Rovanpera a commis une petite erreur lui coûtant une dizaine de secondes.

C'est là par contre que Seb Ogier a fait la différence. Le pilote Toyota signe le scratch 5.6 devant Dani Sordo et prend la tête du rallye 3.6 devant l'Espagnol. Elfyn Evans grimpe au 3e rang à 13.4 juste devant Esapekka Lappi (+14.1) qui a fait une mauvaise spéciale et Ott Tank à 15.8. A cet instant, le Gallois est toujours champion du monde, mais Hyundai ne l'est plus...

Thierry Neuville n'a pas repris la route en SuperRally ce matin comme annoncé par Hyundai hier soir: officiellement le but serait de préserver le moteur qui aurait été endommagé en buvant la tasse dans le gué vendredi.