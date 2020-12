Prêt à bondir, Thierry Neuville a littéralement survolé la spéciale d'essais de ce matin disputée dans le brouillard, sur une piste humide et boueuse à souhait avec un peu de neige restant encore sur les bas-côtés du circuit de Monza et des routes et chemins intérieurs.

Dès son premier passage, notre compatriote a signé un chrono de 3.08.7, quatre secondes et demi devant la Toyota de Sébastien Ogier !

Après trois passages de tous les pilotes WRC, les écarts se sont bien évidemment resserré, le champion du monde en titre Ott Tanak se rapprochant à 2.1 de son équipier belge. Suivaient les Toyota de Sébastien Ogier à 2.8 et de Kalle Rovanpera à 3.7.

Et le leader du Mondial ? Auteur d'un tête-à-queue dès son premier passage où il a déjà bien failli toucher le rail, un Elfyn Evans nerveux compte tenu de l'enjeu ne pointait qu'à un modeste 9e rang à 6.5 de Thierry Neuville, derrière les autres Hyundai de Dani Sordo et du débutant en WRC Ole-Christian Veiby, juste devant les Ford Fiesta de Teemu Suninen et Esapekka Lappi.

La première et unique spéciale du jour débutera à 14h08 et se disputera sur 4,33 km.