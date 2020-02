Le pilote Hyundai a anticipé la décision attendue des organisateurs. Le Portugal en remplacement?

Quelle que soit la décision prise dans les heures qui viennent par les organisateurs du Rallye de Suède, Grégoire Munster et son papa Bernard ont décidé qu'ils n'en seraient pas.

"On ne sait pas encore à l'heure actuelle si le rallye aura lieu ou pas," explique Bernard. "Une chose est certaine, pour l'instant la plupart des spéciales sont recouvertes de terre. Et s'il l'on annonce un peu de neige pour la fin de semaine les températures seront à nouveau douces la semaine d'après. Cela signifie qu'il y aura pas mal d'annulations, peut-être toute la journée du samedi et les WRC3 devront rouler dans des rails. Dans ces conditions, Grégoire ne va rien apprendre. On préfère garder nos sous et les remiser sur une autre épreuve. On est occupés à regarder pour disputer le Portugal. Si le rallye a lieu, ce sera vraiment une petite édition."

Une sage décision. La prochaine course de Greg sera donc le Haspengouw, le 29 février du côté de Landen, avec sa nouvelle Hyundai i20 R5.