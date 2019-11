L'info nous vient d'un membre de l'équipe convoqué demain à l'amphithéâtre de Vélizy pour une annonce. Et la crainte est que les nouvelles soient mauvaises car on ne convoquerait pas tous les membres du team WRC pour annoncer juste que le programme se poursuit comme initialement prévu. Surtout quand ce matin, Andrea Kaiser, la femme de Sébastien Ogier qui avait déjà crachin tout son venin sur l'employeur de son mari, nous communique via les réseaux sociaux toujours: "Surprise, surprise, grande nouvelle bientôt" avec un clin d'oeil et un coeur.

Il ne nous étonnerait donc pas du tout que le transfert de Seb Ogier, normalement chez Toyota (mais ce ne serait pas vraiment une surprise, alors pourquoi pas imaginer un retour chez Ford?), soit acté ce mercredi matin. Un coup dur pour l'écurie française dont le patron a déclaré il y a une semaine que l'intention n'était pas d'arrêter son implication en WRC brutalement, mais seulement fin 2021. Renseignements pris, il n'était déjà plus question que de 2020 car le budget a déjà été voté et approuvé. On parle de 22 millions avec pour objectifs le titre mondial et quatre ou cinq victoires. Mais sans Seb Ogier, cette ambition est trop haute. D'autant qu'il ne reste plus que des seconds couteaux sur le marché pour venir épauler Esapekka Lappi sous contrat pour la saison prochaine. Alors que va faire Citroën? Continuer une dernière saison sans Ogier? Réponse et fin du feuilleton de l'automne ce mercredi.