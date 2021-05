Oliver Solberg devra attendre avant d'effectuer ses débuts sur la terre aux commandes d'une WRC. Après des débuts remarqués sur la neige de l'Artic en février dernier, le jeune Norvégien aurait du prendre le départ du Rallye de Sardaigne la semaine prochaine. Mais à l'arrivée du Rallye du Portugal, le test PCR obligatoire pour voyager a révélé que son papa Petter était positif au Covid-19. Pas question dès lors de tenter de ne pas respecter le protocole très strict instauré par la FIA comme a pu le faire son compatriote Ole-Christian Veiby dès lors suspendu de licence automobile pour six mois.

"Comme vous pouvez l’imaginer, je suis plus que déçu par cette nouvelle," a déclaré sur ses réseaux sociaux le jeune pilote Hyundai qui avait déjà dû faire appel en Finlande à un équipier de substitution après que son équipier habituel ait contracté le virus. "Je suis même dévasté. Mais vous savez, nous avons vu l’année dernière ce que le coronavirus peut faire. Mon papa va bien avec une petite fièvre et je pense à lui en ce moment. C’est vraiment difficile à accepter maintenant, mais le moment de mon prochain rallye dans cette incroyable Hyundai i20 Coupé WRC viendra. Nous avons ces règles pour essayer d’empêcher cette chose de se propager. Ma famille accepte totalement ce que nous dit la FIA, les organisateurs du rallye, les gouvernements nationaux et les professionnels de la santé. Le plus important est de garantir la sécurité des gens.”