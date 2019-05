Deux scratches pour Ott Tanak qui a pris la tête devant l'autre Toyota de Latvala. Catastrophe pour Hyundai perdant le premier leader Dani Sordo et Loeb dans la même 3e spéciale oùThierry Neuville signe le 2e meilleur chrono pour remonter au 7e rang.

Le rêve a tourné au cauchemar pour l'écurie Hyundai de Thierry Neuville. Alors que devant, Ott Tanak, malgré le handicap de sa 2e position sur la route, a signé le meilleur temps dans les 2e et 3e spéciales pour prendre la tête du Rallye du Portugal 6.9 devant son équipier Jari-Matti Latvala, Kris Meeke (3e à 14.0) complétant le tiercé Toyota, derrière c'est la bérézina pour l'équipe Hyundai.

En tête après les deux premières spéciales, Dani Sordo a vu sa i20 Coupé WRC s'arrêter quelques centaines de mètres après le départ de l'ES3 avec un souci identique à celui de son équipier Sébastien Loeb quelques minutes plus tôt : n problème de pression d'essence. Un problème qui a déjà affecté les voitures de l'équipe coréenne dans la chaleur mexicaine par le passé.

« On a commis une erreur dans la gestion de l'alimentation de nos voitures, » a indiqué le boss Andrea Adamo.

Seul à ne pas être frappé par cette épidémie, Thierry Neuville a vécu une matinée difficile. Après un départ qualifié par lui-même de trop prudent, il a tiré tout-droit et calé dans l'ES2 où il a perdu une nouvelle poignée de secondes avant de signer le deuxième meilleur chrono dans l'ES3. « Pas le départ qu'on espérait, » regrettait son équipier Nicolas Gilsoul. « La voiture est trop souple. Il va falloir régler cela pour la deuxième boucle. »

Suite à l'infortune de leurs équipiers mais aussi la crevaison d'Esapekka Lappi abandonnant plus d'une minute dans la 3e spéciale d'Arganil, Thierry est remonté du 10e au 7e rang à 23.6 du leader estonien, mais une demie seconde seulement du leader du Mondial Seb Ogier (6e) et 9.6 de Kris Meeke actuellement 3e. Rien n'est donc perdu pour notre équipage dont l'objectif est désormais de poursuivre sa remontée afin de bénéficier d'une meilleure position de départ samedi. En espérant ne pas connaître la même mésaventure que les deux autres Hyundai cet après-midi. Car, rappelons-le, il n'y a pas d'assistance ce midi, seul un changement de pneus étant autorisé. L'équipage devra donc affiner lui-même ses réglages. Et doit croiser les doigts pour que le mal immobilisant les deux autres voitures du team.