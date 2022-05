Très en forme aussi au volant de la 3ème Yaris, Takamoto Katsuta a signé deux troisièmes chronos. Le Japonais se rapproche à 1.7 du podium toujours détenu par Dani Sordo. Mais le pilote Hyundai se plaint de manque de traction.





Derrière, Gus Greensmith (crevaison) et Pierre-Louis Loubet (nouvelle petite erreur) ont bien aidé Thierry Neuville à remonter dans le Top 5. Le Belge, très amer hier après ses nouveaux déboires techniques, compte maintenant une minute de retard par rapport aux deux concurrents devant lui. Il ne peut donc plus aller chercher une place à la régulière. Seul l'aide du ciel, avec peut-être l'arrivée de la pluie, pourrait encore bouleverser la hiérarchie et lui permettre de gagner l'une ou l'autre place.





Enfin, nouvelle journée galère pour les deux légendes français reparties en Rally2 et ouvrant donc la route. Sébastien Loeb s'est d'abord arrêté dans l'ES11 avec une perte soudaine de puissance, le moteur se mettant en mode liaison. Il a finalement pu rejoindre l'arrivée avec plus de 3 minutes de retard, avant de devoir être contraint à un nouvel abandon suite à ces problèmes techniques. Quasi au même moment, on a assisté à la sortie de route de Sébastien Ogier au milieu de l'ES11 alors que le Français avait volontairement pointé en retard et s'élançait derrière Thierry Neuville. Après un tête-à-queue, la Yaris est restée plantée avec les roues arrière dans un petit fossé. Et manque de bol, il n'y avait aucun spectateur aux alentours pour les remettre sur le bon chemin. Le temps d'aller chercher de l'aide et l'octuple champion a abandonné plus d'une demie heure. On ignore encore à ce stade s'il poursuivra sa route et se présentera lui aussi au départ de la spéciale suivante...

La deuxième journée a démarré sur les chapeaux de roue pour les pilotes Toyota avec deux nouveaux meilleurs temps à mettre à l'actif d'abord du leader Elfyn Evans puis du pilote en tête du Mondial Kalle Rovanpera. Avant d'aborder le premier passage dans la longue spéciale d'Amarante où l'usure et le choix des pneus pourrait s'avérer déterminant, le Gallois et son chasseur finlandais sont séparés par 10.2.