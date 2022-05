Très attendue, la première spéciale sur terre de la saison 2022 a rendu son verdict du côté de Lousa. Et c'est Elfyn Evans, neuvième sur la route, qui a signé le scratch et pris la tête du Rallye du Portugal. Le Gallois a signé un impressionnant 8.58.9 repoussant son plus proche poursuivant, l'étonnant Gus Greensmith (Ford Puma) à 6.1. Troisième chrono pour Pierre-Louis Loubet sur une autre Puma à 7.5 trois dixièmes devant Sébastien Ogier (Yaris). Comme convenu la position sur la route a une influence sur les temps, les pilotes s'élançant pourtant de quatre en quatre minutes se plaignant du manque de visibilité la poussière ayant du mal à retomber en forêts.

Deuxième sur la route, Thierry Neuville signe un relativement bon 7ème temps à 9 secondes d'Evans, mais seulement 2.9 du 2ème. Notre compatriote chute à la quatrième place du classement à 5.5 d'Evans. Greemsith 2ème à 4.4 et Ott Tanak troisième à 4.9

Huitième chrono pour Sébastien Loeb à 9.5, devant les Toyota de Katsuta et du leader du Mondial Kalle Rovanpera obligé de balayer. Craig Green est onzième et avant dernier des WRC juste devant son équipier Adrien Fourmaux, sous pression et qui doit reprendre la confiance et ses marques.