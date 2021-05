La septième spéciale du Rallye du Portugal, le nouveau tronçon de Mortagua, a apporté pas mal de rebondissements dans le classement.

Le plus gros coup de théâtre était la sortie de route de notre compatriote Thierry Neuville à environ sept km de l'arrivée.

"La note était trop optimiste," avouait le Belge après avoir réussi à sortir de la spéciale où il abandonnait 3'25 et toute chance de nouveau podium. "Quand j'ai vu arriver le virage il était trop tard. J'avais trop de vitesse. J'ai essayer de sauver la situation mais un trou d'arbre nous a envoyé sur le flanc."

Roue et suspension arrière droite arrachées, nos compatriotes ont tenté de réparer sur le bord de la route afin de pouvoir effectuer la liaison et la dernière spéciale show de Lousada d'à peine 3 km programmée à 20h. En vain, ils devaient jeter le gant pour aujourd'hui et repartiront demain en Rally2, dans un rôle de balayeurs, avec pour seul espoir de marquer quelques points dimanche dans la Power Stage.

Nos "boys" n'étaient pas les seules victimes de ce tronçon où leur équipier Dani Sordo perdait une quinzaine de secondes et la tête du rallye au profit d'Ott Tanak après avoir calé dans une épingle. Les deux pilotes Hyundai sont désormais séparés par 3.4.

En troisième position, à douze secondes à peine, on retrouve la première des Toyota, celle de l'incroyable Japonais Takamoto Katsuta. Mais les commissaires sportifs pourraient décider d'attribuer un chrono forfaitaire à Elfyn Evans qui a perdu 37 secondes dans cette spéciale dont une trentaine au moins dans la poussière de Thierry Neuville reparti devant lui et pointe dès lors au 6e rang seulement à 40 secondes.

Du coup, c'est ce diable de Sébastien Ogier, seulement septième avant cette spéciale qui bondit au 4e rang à 22.7 et peut se remettre à espérer égaler ce week-end le record de six succès portugais de Markku Alen.

Si Gus Greensmith en a profité pour ajouter un second deuxième temps à son tableau de chasse de la journée, pas de chance non plus pour Adrien Fourmaux auteur lui aussi d'une cabriole lui coûtant 54 secondes, le pilote français étant obligé de terminer la spéciale avec une roue arrière droite crevée.