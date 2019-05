La première spéciale a rendu son verdict. Hyundai est devant avec l'Espagnol, mais Thierry doit hausser le rythme La première spéciale du Rallye du Portugal vient de s'achever.





Comme prévu, le balayage est important. En atteste le meilleur chrono signé par Dani Sordo, dixième à s'élancer. Le pilote Hyundai devance de 4.2 un excellent Ott Tanak (Toyota) pourtant deuxième sur la route. Suivent Teemu Suninen à 4.4, Jari-Matti Latavla à 4.8 Elfyn Evans à 5.9 et Kris Meeke à 6.9. Même le débutant en WRC Gus Greensmith sur la 3e Ford est 8e à 9.9 devant Thierry Neuville 9e à 14.6. Notre compatriote ne devance Seb Ogier que de neuf dixièmes et son équipier Seb Loeb d'une seconde et demi.





« Je suis parti trop prudemment, » avouait le Belge à l'arrivée. « Cela allait mieux sur la fin mais la visibilité était très mauvaise avec la poussière. Il va clairement falloir augmenter le rythme. »