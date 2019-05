Il ne reste plus qu'une étape show avant la fin de la première étape

La situation a continué à se décanter lors de la première étape du Rallye du Portugal. Après les soucis d'arrivée d'essence visiblement liés à la chaleur dont ont été victimes les Hyundai du premier leader Dani Sordo et du nonuple champion Seb Loeb, ainsi que la crevaison d'Esapekka Lappi, ce fut lors de la seconde boucle au tour des Ford d'être frappées par le mauvais sort. Problème d'accélérateur pour Elfyn Evans arrêté durant plus de 3'30 pour réparer dans l'ES5 puis soucis de freins pour Teemu Suninen abandonnant plus d'une minute et ses prétentions au podium dans l'ES6 d'Arganil.

C'est là-même, dans un des hauts-lieux revisités de l'épreuve lusitanienne, que Thierry Neuville se crachait dans les mains pour s'offrir son premier scratch. Le Belge, seul rescapé de l'escadron coréen, repassait ainsi in-extremis son grand rival Seb Ogier pour le gain de la 4e place, à 3.6 seulement de la 3e marche du podium actuellement occupée par la Yaris de Kris Meeke.

« On savait que ce serait difficile aujourd'hui, » commentait notre compatriote. « J'ai manqué de rythme au début, surtout lors de la première boucle où j'ai également commis une petite erreur. Mais au final on s'en sort encore à bon compte avec une bien meilleure position de départ pour la longue étape de samedi où je m'élancerai derrière la Citroën d'Ogier. »

Et devant les trois Toyota caracolant en tête, Ott Tanak précédant désormais son équipier Jari-Matti Latvala de 15.2 secondes, Kris Meeke complétant le tiercé à 21.7.

« Les conditions d'adhérence n'étaient pas stables d'une spéciale à l'autre, parfois on balayait beaucoup, d'autres pas, » expliquait l'Estonien néanmoins « très satisfait » de cette première journée qui s'achèvera, à partir de 20h chez nous, par la spéciale show sur le circuit de rallycross de Lousada.