WRC Portugal: Testé positif, Andreas Mikkelsen contraint au forfait WRC Olivier de Wilde Le pilote Skoda a dû s'isoler chez lui © skoda

Mauvaise nouvelle pour Andreas Mikkelsen. Le résultat de son dernier PCR nécessaire pour se rendre au Portugal est positif. Du coup, le résident monégasque a été contraint de rester chez lui en quarantaine et de renoncer à la prochaine manche du WRC, cette fin de semaine où il devrait prendre le volant de la Skoda Fabia R5 avec laquelle il mène le championnat WRC2. Voilà une belle opportunité pour ses rivaux de revenir au classement. Même si le Norvégien n'a aucun symptôme et se sent bien, il devra suivre le rallye devant son PC. Triste...