Avant-dernier des concurrents WRC à s'élancer ce jeudi soir lors de la spéciale show tracée autour des ronds-points du centre de Coimbra, Thierry Neuville a signé le meilleur chrono et est donc le premier leader du Rallye du Portugal, quatrième manche du WRC.

"Cela fait du bien après deux ans sans public de revoir autant de monde," s'exclamait le Belge à l'arrivée. "Ici ma position ne m'a pas handicapé. Ce sera bien différent demain matin en partant deuxième sur la terre. Cela s'annonce une journée dure avec huit spéciales sans assistance. J'espère que notre Hyundai sera fiable."

Son équipier Ott Tanak s'est classé deuxième à six dixièmes.

Derrière les deux i20 N Rally1 hybride on retrouvait les Ford Puma de Craig Breen et de Guys Greensmith respectivement à 1.4 et 1.8

Pour son retour après deux absences en Suède et Croatie, le semi-retraité des rallyes Seb Ogier plaçait la première des Toyota au 5ème rang à 2.1. "Après le Portugal, on me reverra sans doute au Kenya," a indiqué le Français. Tout comme un certain Seb Loeb, huitième sur cette première spéciale apéritive: "Il va être très difficile de rééditer mon exploit de Monte-Carlo ici," avouait le nonuple champion. "Je vais d'abord devoir trouver le rythme. Ma position sur la route ce vendredi (4e) ne va pas trop m'aider. J'espère juste faire un beau rallye et m'amuser."

Le leader du championnat du monde Kalle Rovanpera s'est classé sixième à 2.7, tandis qu'Elfyn Evans n'est que 9ème à 3.5, juste devant les deux équipiers français de chez Ford M-Sport, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet séparés par trois dixièmes.

La première vraie spéciale sur terre débuter ce vendredi à 9h08.

Classement de la 1ère spéciale : 1. NEUVILLE-WYDAEGHE (BEL/Hyundai i20N Rally1) en 2.37.9 ; 2. Tanak-Jarveoja (Est/Hyundai i20N Rally1) à 0.6 ; 3. Breen-Nagle (Irl/Ford Puma Rally1) à 1.4 ; 4. Greensmith-Andersson (GB/Ford Puma Rally1) à 1.8 ; 5. Ogier-Veillas (Fra/Toyota Yaris Rally1) à 2.1 ; 6. Rovanpera-Halttunen (Fin/Toyota Yaris Rally1) à 2.7 ; 7. Katsuta-Johnston (Jap-GB/Toyota Yaris Rally1) à 2.8 ; 8. Loeb-Galmiche (Fra/Ford Puma Rally1) à 3.4 ; 9. Evans-Martin (GB/Toyota Yaris Rally1) à 3.5 ; 10. Fourmaux-Coria (Fra/Ford Puma Rally1) à 4.4