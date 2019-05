Ogier par contre n'est que onzième....

Thierry Neuville s'est rassuré et a définitivement rassuré l'équipe Hyundai et tous ses fans en signant ce matin au Portugal le meilleur temps de l'ultime spéciale tests. Au terme de trois passages, notre compatriote, complètement rétabli de sa cabriole comme il nous l'a expliqué par ailleurs, a signé un chrono de 3.02.1 soit quatre dixièmes de mieux que la Fiesta de Teemu Suninen. Ott Tanak a été crédité du 3e meilleur temps sur sa Toyota à six dixièmes du Belge, ex-aequo avec Sébastien Loeb remplaçant ici Andreas Mikkelsen. Suivent Kris Meeke (Toyota) en 3.02.9, Dani Sordo sur la 3e Hyundai en 3.03.0 et Esapekka Lappi en 3.03.4 sur la plus rapide des Citroën. A noter que Seb Ogier ne pointe qu'au 11e rang après trois passages à 2.4 tout de même de son rival Neuville, derrière la troisième Ford M-Sport pilotée pour la première fois par Gus Greensmith issu du WRC2.