Un peu de neige tombée en Norvège...

Le Rallye de Suède, deuxième manche du Mondial, ne sera pas totalement gris ou brun. Comme en témoigne la photo postée par Thierry Neuville lors des reconnaissances, il est tombé un peu de neige en Norvège ce matin. Et les gelées nocturnes annoncées pour les deux prochaines nuits devraient permettre aux organisateurs d'entretenir quelque peu cette fine couche de neige et de glace.





Mais ce n'est, hélas, pas uniforme. Et du côté de Karlstad, les prairies restent désespérément vertes. Les organisateurs ont donc dû prendre la décision d'annuler la première spéciale programmée jeudi soir sur l'hippodrome. Les concurrents y passeront néanmoins mais cela ne sera pas chronométré et cela servira de second "shake down" après celui programmé (avec un seul passage autorisé) demain matin et au départ duquel se présenteront uniquement 16 voitures, les dix WRC1 plus six équipages engagés en WRC2 dont le Français Adrien Fourmaux copiloté par notre compatriote Renaud Jamoul.