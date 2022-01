Pour son retour à 47 ans, le nonuple champion mène avec 9.9 d’avance sur Ogier.

C’est une magnifique histoire. Celle d’un double retour aux sommets. D’abord celui du légendaire Sébastien Loeb qui n’avait plus roulé en WRC depuis septembre 2020 et dont la dernière victoire au plus haut niveau remonte à l’Espagne 2018. Mais aussi celui de Ford, dont le dernier succès en WRC date du titre de Sébastien Ogier il y a trois ans.

