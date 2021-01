Le duo est 2e en WRC2 désormais à 2:13.8 du leader, le Norvégien Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Evo2), en raison d'une crevaison dans la première spéciale de la journée.

En R5, Pieter Tsjoen, le copilote du Néerlandais Kevin Abbring (VW Polo GTI R5) est pointé en 21e position au classement général.

En WRC3, Cédric De Cecco et Jérôme Humblet (Skoda Fabia Rally2 evo) occupent la 5e place à près de onze minutes déjà (10:54.4) du Français Yohan Rossel (Citroën C3), en tête, après là aussi une crevaison, mais dans le deuxième tronçon de la journée. Ils sont 22e au général.

Davy Vanneste et Kris D'alleine (Citroën C3 Rally2) pointent eux en 6e position à 16:47.8 et en 25e position au général. Cédric Cherain et Stéphane Prévot (Skoda Fabia R5) sont 9es en WRC 3 à 22:01.3 et 32es au général.

Du côté des Clios de PTR - Pieter Tsjoen Racing -, Timothy Van Parijs et Kurt Heyndrickx (Renault Clio RSR Rally5), 40es au général, sont en tête de leur classe. Benoit Verlinden et Jochen Claerhout (Renault Clio RSR Rally5) sont eux 47es au général et 2es dans cette classe RC5, à 1:56.1 de Van Parijs.